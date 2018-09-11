Министр спорта назвал «глупостью» допинговое расследование в отношении Черышева
Министр спорта Павел Колобков считает антидопинговое расследование в отношении лидера сборной России Дениса Черышева глупостью, выразив уверенность в скором разрешении этой ситуации, сообщает «РИА Новости».
«Это какая-то глупость. Вообще, мне кажется, что вся история не стоит даже обсуждения. Я думаю, что никаких проблем нет, и уверен, что все разберутся. Скоро эта тема вообще закончится», — заявил министр.
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Сообщалось, что испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении Черышева, выступающего за «Валенсию».
Ранее полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал обвинения в допинге.