Ковальчук представлен в качестве игрока «Лос-Анджелес Кингз»
Российский хоккеист Илья Ковальчук присоединился к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», сообщает «Советский спорт».
В официальном твиттере «Кингз» появилась фотография Ковальчука в свитере клуба.
«Какой вид!» — гласит подпись под снимком.
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35-летний россиянин подписал этим летом трехлетнее соглашение с «Кингз» на сумму $18,75 млн.
Ранее сообщалось, что жена Ковальчука шокировала Сеть откровенным снимком в белье.
What a sight �� #GoKingsGo pic.twitter.com/nlYKNh8nQb— LA Kings (@LAKings) 10 сентября 2018 г.