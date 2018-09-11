Ковальчук представлен в качестве игрока «Лос-Анджелес Кингз»

Российский хоккеист Илья Ковальчук присоединился к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», сообщает «Советский спорт».

В официальном твиттере «Кингз» появилась фотография Ковальчука в свитере клуба.

«Какой вид!» — гласит подпись под снимком.

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35-летний россиянин подписал этим летом трехлетнее соглашение с «Кингз» на сумму $18,75 млн.

Ранее сообщалось, что жена Ковальчука шокировала Сеть откровенным снимком в белье.