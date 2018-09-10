Мотогонщик дисквалифицирован за то, что нажал на тормоз мотоцикла соперника
Мотогонщик Романо Фенатти дисквалифицирован на две гонки за неспортивное поведение во время 13-го этапа чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto2 Гран-при Сан-Марино, сообщает Sky Sports.
Эпизод начался с того, что Стефано Манци в борьбе за 12-е место выдавил Фенатти за пределы трассы и сам вылетел с траектории, в результате чего оба гонщика потеряли много позиций.
После этого Фенатти на главной прямой поравнялся с Манци и нажал на ручку переднего тормоза мотоцикла оппонента, за что получил черный флаг.
Манци также был наказан — он потеряет шесть мест на старте следующей гонки.
Ранее австрийский мотоциклист впервые стал победителем «Дакара».
FIM MotoGP Stewards ��— MotoGP™������ (@MotoGP) 9 сентября 2018 г.
Black flag Romano Fenati for irresponsible riding ��#Moto2 #SanMarinoGP pic.twitter.com/sTqv6nhZer