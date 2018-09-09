Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 25 матчей
Сборная Испании обыграла команду Англии (2:1) в рамках Лиги наций и продлила беспроигрышную серию до 25 матчей, сообщает «Советский спорт».
По информации Gracenote Live, такая серия является самой длинной в истории мирового футбола.
Отмечается, что вылет испанской команды на стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2018 поражением не считается. Сборная России тогда обыграла испанцев в серии пенальти, но при этом в основное и дополнительное время на табло была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в зачет идет именно ничейный результат.
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В последний раз испанская команда проигрывала на стадии 1/8 финала чемпионата Европы в 2016 году сборной Италии.