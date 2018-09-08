«Милан» хочет приобрести лидера «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес привлек к себе внимание со стороны итальянского «Милана», сообщает Tuttosport.

По информации издания, «россонери» предпримут попытку приобрести аргентинца в зимнее трансферное окно. В качестве другого усиления «Милан» рассматривает хавбека «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо.

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За «Зенит» 24-летний Паредес выступает с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

В Италии аргентинец известен по выступлениям за «Рому» и «Эмполи».

Ранее сообщалось, что в летнее межсезонье «Интернационале» отказался от Паредеса.