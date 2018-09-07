Стал известен состав сборной России на матч с Турцией

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Объявлен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с командой Турции, который состоится сегодня в Трабзоне, сообщает Sport24.

Россия: Андрей Лунев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Марио Фернандес, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Денис Черышев, Александр Ерохин, Артем Дзюба.

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Коллектив Станислава Черчесова проведет первый матч после домашнего чемпионата мира, на котором российская команда дошла до четвертьфинала.

«Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Ранее сборная России обратилась к болельщикам перед стартом Лиги наций.