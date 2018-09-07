Сборная России сыграет в белой форме против Турции
Сборная России сыграет в белой форме против национальной команды Турции в рамках Лиги наций, сообщает Sport24.
Вратарь выйдет на поле в зеленой форме, передает официальный твиттер сборной России.
Матч Турция — Россия пройдет в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеша» в 21.45 по московскому времени.
Ранее хавбек сборной России рассказал о непростых матчах в Турции.
Против Турции сыграем в белой форме! #вместемыкоманда pic.twitter.com/XlDlm7S6Xb— Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.