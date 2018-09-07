Сборная России сыграет в белой форме против Турции

Сборная России сыграет в белой форме против национальной команды Турции в рамках Лиги наций, сообщает Sport24.

Вратарь выйдет на поле в зеленой форме, передает официальный твиттер сборной России.

Матч Турция — Россия пройдет в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеша» в 21.45 по московскому времени.

Ранее хавбек сборной России рассказал о непростых матчах в Турции.