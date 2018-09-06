Майк Тайсон определился с фаворитом в матче Нурмагомедова с Макгрегором
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный Майк Тайсон отдал предпочтение россиянину Хабибу Нурмагомедову в матче ММА против Конора Макгрерога, передает ТАСС.
«Мне нравится Хабиб, я за него больше переживаю и поддерживаю. Но у Макгрегора еще остался порох. Это будет сложный, непростой бой», — заявил Тайсон на пресс-конференции в Екатеринбурге.
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Бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее на уверенную победу своего подопечного, действующего обладателя титула, поставил и тренер Хабиба — Хавьер Мендес.