Дзюба: Бузова не должна быть в навигаторе, когда есть я

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Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что не будет пользоваться навигатором с голосом Ольги Бузовой, сообщает «Советский спорт».

«Навигатор с Бузовой? Когда есть я, Бузова не должна быть в навигаторе. Должен быть я. Сам езжу без навигатора, но если вдруг буду пользоваться им, то там будет мой голос», — заявил Дзюба на официальном YouTube-канале национальной команды.

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7 сентября сборная России встретится с командой Турции в рамках Лиги нации, а 10 сентября проведет товарищеский матч с Чехией.

Ранее олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Аделина Сотникова высоко оценила лидерские качества Дзюбы.