Месси высказался о возможном уходе из «Барселоны»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о значимости каталонского клуба в своей жизни, передает «Советский спорт».

По словам аргентинца, он не видит смысла уходить из команды.

«У меня здесь есть все. Я здесь 13 лет, вся моя жизнь здесь. Я в лучшей команде мира.

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Город, если он не лучший в мире, то точно один из лучших. Здесь моя семья, в Каталонии родились мои дети. Мне не нужно идти куда-то еще по всем этим причинам», — цитирует лидера сине-гранатовых официальный сайт «Барселоны».

В текущем сезоне Месси забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в трех играх испанской Примеры.

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд XXI века по голевым передачам в Примере.