Поветкин видит два сценария боя с Джошуа

Российский боксер Александр Поветкин поделился мыслями перед поединком с британцем Энтони Джошуа, передает «Советский спорт».

По словам «русского витязя», он думает исключительно о победе.

«У меня и мыслей нет о поражении. Я думаю только о том, чтобы выйти на ринг и победить. И делаю все для этого. У нас есть два возможных сценария — либо Джошуа примет размен со мной, либо будет боксировать с дистанции. Я не знаю, как все будет, но готов к любому развитию событий. Я хочу победить, и это самое главное», — цитирует россиянина Sky Sports.

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Бой Поветкина и Джошуа состоится 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Поветкин упустил первую строчку в рейтинге WBA.