Защитник «Спартака» Жиго получил травму в матче с «Зенитом»

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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил травму в матче с «Зенитом» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

Французский футболист травмировался в первом тайме в борьбе с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

На замену вышел Георгий Джикия, который недавно вернулся в строй после разрыва крестообразных связок.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что на матч шестого тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» проданы все билеты.