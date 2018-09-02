Защитник «Спартака» Жиго получил травму в матче с «Зенитом»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил травму в матче с «Зенитом» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
Французский футболист травмировался в первом тайме в борьбе с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
На замену вышел Георгий Джикия, который недавно вернулся в строй после разрыва крестообразных связок.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что на матч шестого тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» проданы все билеты.