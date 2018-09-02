Бойца MMA увезли с ринга на хирургический стол
Боец смешанных единоборств (MMA) Лерой Джонсон получил серьезную травму в поединке с Мохаммедом Де Ризом на турнире PFL 7, сообщает «Советский спорт».
В первом раунде Де Риз вошел в клинч с соперником, нанеся Джонсону сильнейшие удары коленом в голову. После этого Джонсон в бессознательном состоянии упал на ринг, где провел в таком состоянии семь минут. Спортсмен был экстренно госпитализирован в больницу, где ему была проведена срочная операция из-за смещенных позвонков.
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Видео решающего удара опубликовано в твиттере пользователя @Jolassanda.
Ранее сообщалось, что 40-летний боец MMA за 20 секунд «убил» юного соперника.
The mortal knee from Mo De'Reese pic.twitter.com/JH9YSsBvZb— Jolassanda (@Jolassanda) 30 августа 2018 г.