Бойца MMA увезли с ринга на хирургический стол

Боец смешанных единоборств (MMA) Лерой Джонсон получил серьезную травму в поединке с Мохаммедом Де Ризом на турнире PFL 7, сообщает «Советский спорт».

В первом раунде Де Риз вошел в клинч с соперником, нанеся Джонсону сильнейшие удары коленом в голову. После этого Джонсон в бессознательном состоянии упал на ринг, где провел в таком состоянии семь минут. Спортсмен был экстренно госпитализирован в больницу, где ему была проведена срочная операция из-за смещенных позвонков.

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Видео решающего удара опубликовано в твиттере пользователя @Jolassanda.

Ранее сообщалось, что 40-летний боец MMA за 20 секунд «убил» юного соперника.