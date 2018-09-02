В «Ювентусе» рассказали о психологическом состоянии Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду переживает из-за того, что пока ни разу не смог отличиться голом за туринский клуб, сообщает «Советский спорт».

Об этом рассказал хавбек «бьянконери» Блез Матюиди.

«Криштиану Роналду – великий игрок. Его голы еще впереди, он очень важен для нашей команды. Да, ему не везло в игре с «Пармой», но мы поможем ему, впереди очень много времени. Его немного раздражает, что он никак не забьет, но голы придут», — приводит слова Матюиди DAZN.

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33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» с Роналду в составе переиграл «Парму».