Стала известна дата и место зажжения Олимпийского огня 2020 года

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что Олимпийский огонь летних Игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что это просто превосходная идея, и МОК ее полностью поддержал», — отметил Бах.

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Ранее Японский олимпийский комитет выступил с инициативой начать эстафету Олимпийского огня в префектуре Фукусима, которая 11 марта 2011 года наиболее пострадала от землетрясения и цунами.

ХХХII летние Игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года. Организаторы подчеркивают, что соревнования будут максимально компактно спланированы: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более 8 км от Олимпийской деревни, что позволит болельщикам и спортсменам тратить на дорогу как можно меньше времени.

Ранее призер Олимпиады 2014 года ушла из сборной России из-за невыплат по зарплате.