Ефремову жалко «братуху» Промеса

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Российский актер Михаил Ефремов, являющийся болельщиком московского «Спартака», прокомментировал переход полузащитника Квинси Промеса в испанскую «Севилью».

«Жалко братуху, но пусть он развивается», — цитирует Ефремова Sport24.

Актер считает, что матчи испанского клуба против «Краснодара» в рамках группового этапа Лиги Европы покажут, как голландец смог адаптироваться в новой команде.

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Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года. В составе красно-белых он провел в общей сложности 135 матчей, отметившись 66 забитыми мячами и 34 результативными передачами. Он стал чемпионом России (сезон-2016/17) и бронзовым призером турнира (2017/18), обладателем Олимп Суперкубка страны (2017). В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник сыграл во всех пяти матчах, забил один мяч и сделал голевой пас. За сборную Нидерландов футболист провел 28 матчей и забил пять мячей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего дня летнего трансферного окна.