Агент Джикии об уходе игрока из «Спартака: люди дают слова, а потом заворачивают обратно

Агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев отреагировал на уход своего клиента из клуба по окончании сезона, передает Sport24.

«Для меня что тут может быть неожиданного? Люди дают слова, а потом заворачивают обратно. Кто принял решение — не знаю. Где увидим Джикию? Помолчу пока», — сказал Шпинев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее стало известно, когда пройдет церемония проводов Джикии из «Спартака».