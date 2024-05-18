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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

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В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в Белгородской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что попытка атаки была пресечена 18 мая приблизительно в 15:30. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, говорится в заявлении.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над территорией Белгородской области.

18 мая центре Белгорода на фоне ракетной опасности произошла серия взрывов.

До этого губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Утром 18 мая в центре города также произошли несколько взрывов.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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