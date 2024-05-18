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Захарова прокомментировала протесты в Новой Каледонии

Захарова объяснила протесты в Новой Каледонии незавершенностью ее деколонизации

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Lilou Garrido Navarro Kherachi/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила массовые протесты на островах Новая Каледония незавершенностью процесса деколонизации в этом регионе. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД РФ.
 
«Очевидно, что трагические события в Новой Каледонии явились следствием застарелых противоречий и растущей неудовлетворенности своим положением ее коренных жителей – народа канаков, составляющего около 40% населения этой заморской территории Франции», — подчеркнула она.

При этом Захарова выразила уверенность в том, что «политика Франции в отношении ее бывших колоний, переименованных в заморские территории, заходит в тупик».

«Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий», — заявила она.

До этого Франция обвинила Россию в организации беспорядков в Новой Каледонии.

Протесты в Новой Каледонии в 2024 году начались из-за законопроекта, расширяющего избирательные права французов, живущих на островах.

Предыдущая договоренность гарантировала проведение трех референдумов о независимости, а избирательное право дали только людям, проживавшим в Новой Каледонии до 1998 года, и их детям. С 2018 по 2021 год прошли три референдума, каждый завершился в пользу Парижа.

В апреле 2024 года Франция решила дать избирательные права всем, кто живет в Новой Каледонии более 10 лет, в том числе и европейцам. Это привело к протестам, которые уже переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Макрон принял решение ввести войска на острова.

Ранее в сети появилось видео столкновений между протестующими и военными в Новой Каледонии.

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