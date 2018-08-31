У соперника ЦСКА в Лиге чемпионов вместо скамейки запасных пивная банка

У чешского клуба «Виктории Пльзень», который сыграет с московским ЦСКА в Лиге чемпионов, необычная скамейка запасных на домашнем стадионе, сообщает «Советский спорт».

На стадионе «Дусан Арена» традиционная скамейка запасных построена в стиле пивной банки. Так внешний вид «Виктории» обновился после подписания контракта с одним из местных брендов пива летом 2017 года.

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Подобной скамейки запасных нет ни у одного другого клуба в мире. Фото скамейки опубликовано в твиттер-аккаунте @Ignacio13Gil.

«Виктория» в групповом этапе ЛЧ примет ЦСКА, мадридский «Реал» и «Рому».

Ранее сообщалось, что стал известен календарь матчей ЦСКА в Лиге чемпионов.