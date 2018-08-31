У соперника ЦСКА в Лиге чемпионов вместо скамейки запасных пивная банка
У чешского клуба «Виктории Пльзень», который сыграет с московским ЦСКА в Лиге чемпионов, необычная скамейка запасных на домашнем стадионе, сообщает «Советский спорт».
На стадионе «Дусан Арена» традиционная скамейка запасных построена в стиле пивной банки. Так внешний вид «Виктории» обновился после подписания контракта с одним из местных брендов пива летом 2017 года.
Подобной скамейки запасных нет ни у одного другого клуба в мире. Фото скамейки опубликовано в твиттер-аккаунте @Ignacio13Gil.
«Виктория» в групповом этапе ЛЧ примет ЦСКА, мадридский «Реал» и «Рому».
Ранее сообщалось, что стал известен календарь матчей ЦСКА в Лиге чемпионов.
El FC Viktoria Plzen y sus nuevos banquillos que son diseñados en forma de una lata, de Dos toneladas de metal y patrocinado por Gambrinus pic.twitter.com/rjB5zNiu5T— Nacho Gil (@Ignacio13Gil) 2 августа 2017 г.