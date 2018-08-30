Агент Роналду считает позором присуждение приза лучшего игрока сезона Модричу

Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудить приз лучшего игрока прошедшего сезона полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу, передает ТАСС.

По мнению Мендеша, награду должен был получить его подопечный.

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«Это нелепо и позорно. Победитель не вызывает сомнения, поскольку Роналду — лучший. Он забил 15 мячей в Лиге чемпионов, потащил на своей спине «Реал» и привел его к победе в турнире. В футбол играют на поле, и именно на поле Роналду является лучшим», — цитирует португальца Football Espana.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2017/18.