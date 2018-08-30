«Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап Лиги Европы
Санкт-петербургский «Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сине-бело-голубые уступили норвежскому «Мольде» со счетом 1:2. В составе «Зенита» мяч забил полузащитник Далер Кузяев. У хозяев отличились Эйрик Хестад и Эрлинг Холанн.
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Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
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Лига Европы. Плей-офф
«Мольде» (Мольде, Норвегия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 2:1
Голы: 0:1 — Кузяев, 21; 1:1 — Хестад, 65; 2:1 — Холанн, 76.