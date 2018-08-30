Полузащитник «Спартака» пройдет медобследование для «Севильи»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес близок к переходу в «Севилью», сообщает «СЭ».

По информации издания, 30 августа голландец улетел в Испанию для прохождения медосмотра в севильском клубе. Отмечается, что красно-белые получат за своего футболиста около €21 млн.

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26-летний Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Севилья» не может договориться со «Спартаком» по трансферу Промеса.