Теннисистка Макарова вышла в третий круг US Open

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Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг US Open, сообщает Sport24.

Российская спортсменка одержала победу над представительницей Германии Юлией Гергес. Встреча длилась 1 час 39 минут и закончилась победой Макаровой в двух сетах с результатом 7:6, 6:3.

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В третьем круге Открытого чемпионата США Макарова выйдет на корт против спортсменки из Латвии Анастасии Севастовой, которая сегодня в двух сетах одержала победу над американкой Клэр Лю.

Ранее теннисист Медведев вышел в третий круг US Open.