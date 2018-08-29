Теннисистка Макарова вышла в третий круг US Open
Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг US Open, сообщает Sport24.
Российская спортсменка одержала победу над представительницей Германии Юлией Гергес. Встреча длилась 1 час 39 минут и закончилась победой Макаровой в двух сетах с результатом 7:6, 6:3.
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В третьем круге Открытого чемпионата США Макарова выйдет на корт против спортсменки из Латвии Анастасии Севастовой, которая сегодня в двух сетах одержала победу над американкой Клэр Лю.