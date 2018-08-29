ЦСКА близок к провалу на трансферном рынке
Полузащитник польской «Легии» Себастьян Шиманьски рискует не перейти в московский ЦСКА в летнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает польский журналист Роберт Блонски, «Легия» отклонила предложение армейцев по игроку в размере €7 млн, поскольку хочет получить за хавбеку большую сумму. Переговоры между клубами продолжаются.
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19-летний поляк сезоне-2017/18 принял участие в 21 матче чемпионата Польши, забив четыре мяча.
Ранее сообщалось, что в «Легии» сделали заявление о переходе Шиманьски в ЦСКА.