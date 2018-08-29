«Севилья» не может договориться со «Спартаком» по трансферу Промеса

«Севилья» ведет переговоры с московским «Спартаком» по поводу возможного трансфера полузащитника Квинси Промеса, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает EFE, основным поводом для разногласий между клубами являются финансовые требования красно-белых, которые хотят получить за голландца не менее €25 млн. В свою очередь руководство севильской команды намерено снизить это сумму до €20 млн.

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26-летний Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Промес станет главной целью «Севильи» в случае срыва сделки по Мариано Диаса, который может перейти в мадридский «Реал».