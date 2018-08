Украинская теннисистка отказалась общаться с российским журналистом на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась общаться с российским журналистом после матча первого круга Открытого чемпионата США, сообщает «Советский спорт».

Как передает комментатор канала Eurosport Максим Янчевский в своем твиттере, Свитолина не стала давать флеш-интервью со словами: «Извините, я не могу».

Во втором круге US Open украинка сыграет против немки Татьяны Марии.

Ранее чешская теннисистка Петра Квитова пробилась во второй круг US Open.

Elina Svitolina refused to speak with Eurosport Russia on court after @usopen R1 win.

She said "Sorry, I can't" (on Russian) just on the way off the court.

In January 2018 it was ok. https://t.co/Nkvxi1LGCh#itsapity