Тренер «Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное домашнее поражение в карьере

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«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение в третьем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:3, сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», это поражение стало самым крупным домашним проигрышем в карьере главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

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Также впервые в своей карьере специалист проиграл в начале сезона два матча из трех в национальном чемпионате. Во втором туре «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» со счетом 2:3.

Ранее Моуринью прокомментировал разгромное поражение от «Тоттенхэма».