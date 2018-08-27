Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма»
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» на матч третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Эррера, Фред, Погба, Лингард, Лукаку.
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«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Дайер, Дембеле, Эриксен, Лукас Моура, Алли, Кейн.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что вратаря «Тоттенхэма» лишат капитанской повязки из-за вождения в пьяном виде.