УЕФА дисквалифицировал форварда «Спартака» Адриано на три еврокубковых матча

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано дисквалифицирован на три матча еврокубков, сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), нападающий наказан из-за прямой красной карточки, полученной в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа.

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«Спартак» уступил ПАОКу по сумме двух встреч с общим счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что «Монако» не нужен полузащитник «Спартака».