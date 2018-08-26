Российский пилот «Ф1» Сироткин: полтора круга испытывал проблемы с шинами

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Пилот команды «Формулы-1» «Уильямса» россиянин Сергей Сироткин прокомментировал финиш на 12-м месте на завершившемся сегодня Гран-при Бельгии, сообщает «Советский спорт».

«Это была достойная гонка. Наш гоночный темп был ближе к темпу соперников, и я боролся с «Заубером» за очки в начале первого отрезка, что показало, что мы можем бороться по-настоящему, а не только благодаря удаче. Перспектива заработать очки давала приятные ощущения, но мы упустили их. Я насладился парой кругов на старте, контролировал свой темп. Думаю, у нас был хороший темп по сравнению с тем, где мы обычно. После пит-стопа все выглядело даже лучше», — заявил Сироткин изданию Williams F1.

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Кроме того, российский гонщик рассказал о причинах, которые не позволили ему занять более высокую позицию.

«Мне не повезло, что я догнал «Торо Россо» в той части трассы, так что у меня полтора круга были проблемы с шинами, благодаря чему Карлос вышел вперед — иначе, я думаю, у меня было бы достаточно скорости, чтобы оставить его позади. Это бы сделало гонку действительно особенной, исходя из того, где мы находимся и что имеем. Но, думаю, в любом случае мы можем извлечь из сегодняшнего дня много позитивных моментов», — сказал Сироткин.

Ранее стало известно, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бельгии.