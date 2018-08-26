Игнашевич выбрал эконом-класс ради благотворительности

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Экс-защитник сборной России и столичного ЦСКА Сергей Игнашевич поменял билеты на самолет бизнес-класса на эконом-класс, отдав полученную разницу благотворительному фонду, пишет ТАСС.

«В жизни каждого из нас есть вещи, от которых можно отказаться с пользой для себя или для других. Выбрать метро вместо такси, выпить чай вместо чая с пирожным. Ну или как в нашем случае, полететь эконом-классом вместо бизнеса. Сегодня мы летим всей семьей в Волгоград на футбольный турнир «Кожаный мяч», организаторы предоставили нам билеты бизнес-классом, но мы выбрали эконом, разницу в 114 тысяч рублей мы переводим в фонд «Нужна помощь», - написала в своем инстаграме жена футболиста.

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Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира 2018 года и вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Также он становился обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз становился чемпионом России.

Ранее стало известно, что экс-форвард московского ЦСКА Сейду Думбия может продолжить карьеру в Испании.