Хоккеист Кучеров был признан лучшим крайним форвардом НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан лучшим крайним нападающим лиги, сообщает «Советский спорт».
Как передает пресс-служба НХЛ, на втором месте в рейтинге расположился капитан завоевавшего Кубок Стэнли «Вашингтона» Александр Овечкин. В двадцатку лучших крайних форвардов лиги вошли также выступающий за «Коламбус» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, представляющий «Сент-Луис».
Кучеров в прошлом сезоне провел за «Тампу-Бэй» 97 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, записав на свой счет 46 заброшенных шайб и 71 результативную передачу.
Ранее российский форвард Кучеров продлил контракт с «Тампой» до 2027 года.
Start your morning with a good ol' debate. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/ZmG6Wlaipk— NHL Network (@NHLNetwork) 20 августа 2018 г.