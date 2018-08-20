Хоккеист Кучеров был признан лучшим крайним форвардом НХЛ

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан лучшим крайним нападающим лиги, сообщает «Советский спорт».

Как передает пресс-служба НХЛ, на втором месте в рейтинге расположился капитан завоевавшего Кубок Стэнли «Вашингтона» Александр Овечкин. ​В двадцатку лучших крайних форвардов лиги вошли также выступающий за «Коламбус» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, представляющий «Сент-Луис».

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Кучеров в прошлом сезоне провел за «Тампу-Бэй» 97 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, записав на свой счет 46 заброшенных шайб и 71 результативную передачу.

Ранее российский форвард Кучеров продлил контракт с «Тампой» до 2027 года.