«Монако» официально представил Головина
Французский «Монако» презентовал новичка команды российского полузащитника Александра Головина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Монако» очень сильная команда, здесь очень хорошо воспитывают футболистов. И с учетом этого я и принял решение перейти сюда», — заявил 22-летний новобранец «монегасков».
Российский предприниматель и вице-президент «Монако» Вадим Васильев отметил, что клуб делает особую ставку на молодых перспективных игроков.
«Мы находимся в непрерывном развитии и хотим привлечь в команду лучших молодых футболистов Европы и мира», — подчеркнул функционер.
8 августа появилась информация, что Головин получил травму лодыжки на тренировке «Монако» и выбыл на неопределенный срок.
Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. В составе армейцев он стал чемпионом России 2016 года. В составе сборной России Головин дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира.
Ранее экс-хавбек туринского «Ювентуса» и воспитанник клуба Клаудио Маркизио вероятнее всего продолжит карьеру во Франции.