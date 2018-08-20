«Монако» официально представил Головина

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Французский «Монако» презентовал новичка команды российского полузащитника Александра Головина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Монако» очень сильная команда, здесь очень хорошо воспитывают футболистов. И с учетом этого я и принял решение перейти сюда», — заявил 22-летний новобранец «монегасков».

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Российский предприниматель и вице-президент «Монако» Вадим Васильев отметил, что клуб делает особую ставку на молодых перспективных игроков.

«Мы находимся в непрерывном развитии и хотим привлечь в команду лучших молодых футболистов Европы и мира», — подчеркнул функционер.

8 августа появилась информация, что Головин получил травму лодыжки на тренировке «Монако» и выбыл на неопределенный срок.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. В составе армейцев он стал чемпионом России 2016 года. В составе сборной России Головин дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее экс-хавбек туринского «Ювентуса» и воспитанник клуба Клаудио Маркизио вероятнее всего продолжит карьеру во Франции.