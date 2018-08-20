«Краснодар» запретил посещать стадион бросавшим бутылки фанатам

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«Краснодар» опубликовал официальное заявление, осуждающее поведение фанатов во время домашнего матча четвертого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (0:1), пишет Sport24.

«Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча «Краснодар» — «Спартак», во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы. С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы и им будет запрещен доступ на стадион до нового года. В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям», — говорится в сообщении.

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В концовке встречи болельщики черно-зеленых принялись выбрасывать пластиковые бутылки в штрафную площадь красно-белых, которые пришлось убирать вратарю «Спартака» Александру Максименко и полузащитнику «Краснодара» Маурисио Перейре. Из-за этого инцидента судья был вынужден приостановить матч.

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) расследует эпизод, связанный с бросанием болельщиками пластиковых бутылок на поле.