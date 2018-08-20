Олимпийская чемпионка: рекорды — это красивые истории для журналистов

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Олимпийская чемпионка 1988 года в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ИСУ) обнулить мировые рекорды в фигурном катании.

«Рекорды не влияют на итоговое место. Это затравка журналистов. Рекорд не помог Алине Загитовой (максимальный балл за короткую программу — 82,92 — «Газета.Ru») на чемпионате мира 2018 года в Милане, когда она пять раз упала. В фигурном катании это полный блеф. Рекорды в нашем виде спорта — это красивые истории для журналистов», — заявила Бестемьянова.

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Вместе с тем, иное мнение заслуженный мастер спорта СССР высказала по поводу значения рекорда для самих фигуристов.

«Имеют ли значение рекорды для фигуристов? Конечно. Ты сидишь, ждешь результатов, зная свои оценки на предыдущих соревнованиях, и видишь, что тебе поставили больше твоего рекорда. Конечно, это приятно. Но если на данных соревнованиях ты набрал мало, а все остальные меньше, — ты все равно выиграл.

Мне кажется, что история с рекордами — искусственная. Когда ты прыгнул выше своего роста, а потом еще на два сантиметра — это одно. А когда тебе выставляют оценки судьи... У одного болит голова — он поставил оценку выше, у другого не болит – поставил ниже. Это совсем разная шкала ценностей», — уверена Бестемьянова.

Полную версию интервью читайте по этой ссылке.

Ранее ИСУ аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установлены до сезона-2018/19.