«Реал» обыграл «Хетафе» в стартовом туре чемпионата Испании‍

Мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе» в матче 1-го тура чемпионата Испании сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила на столичном стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

На 20-й минуте игры счет в матче открыл защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль, а окончательный счет встречи установил нападающий Гарет Бэйл на 51-й минуте.

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Это первый матч во внутреннем первенстве для мадридцев за долгие годы, который команда проводит без перешедшего в «Ювентус» Криштиану Роналду. В игре с «Хетафе» подопечные Хулена Лопетеги нанесли всего десять ударов по воротам, три из которых угодили в створ.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Алавес» в стартовом туре чемпионата Испании.

Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Хетафе» (Хетафе) — 2:0

Голы: 1:0 — Карвахаль, 20; 2:0 — Бэйл, 51.