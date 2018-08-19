«Зенит» и «Урал» определились с комплектами формы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/11899141/RIAN_5611196.HR-pic905-895x505-82533.jpg">

Санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» определились с комплектами формы на матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

Сине-бело-голубые сыграют в футболках лазурного цвета, а «Урал» — оранжевого. Голкипер «Зенита» сыграет в зеленой форме, а вратарь «Урала» — в желтой.

Реклама

Игра пройдет 19 августа в Санкт-Петербурге в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в «Зените» провозгласили Артема Дзюбу «героем России и Петербурга».