«Зенит» и «Урал» определились с комплектами формы
Санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» определились с комплектами формы на матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
Сине-бело-голубые сыграют в футболках лазурного цвета, а «Урал» — оранжевого. Голкипер «Зенита» сыграет в зеленой форме, а вратарь «Урала» — в желтой.
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Игра пройдет 19 августа в Санкт-Петербурге в 19.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее в «Зените» провозгласили Артема Дзюбу «героем России и Петербурга».
Играем в лазурной форме, соперник — в оранжевом. #ЗенитУрал pic.twitter.com/1uWeEjqqDg— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 августа 2018 г.