Александра Емельяненко отправили в больницу после боя с Джонсоном

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с американцем Тони Джонсоном, сообщает ТАСС.

Поединок проходил в рамках турнира WFCA 50 в московском ГЦКЗ «Россия» и завершилась вничью (29:29) решением большинства судей.

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После боя врачи осмотрели Емельяненко-младшего и рекомендовали ему обратиться в больницу. Россиянин в ходе поединка пропустил несколько ударов, а во время борьбы в партере получил сильное рассечение.