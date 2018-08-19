Александра Емельяненко отправили в больницу после боя с Джонсоном
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с американцем Тони Джонсоном, сообщает ТАСС.
Поединок проходил в рамках турнира WFCA 50 в московском ГЦКЗ «Россия» и завершилась вничью (29:29) решением большинства судей.
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После боя врачи осмотрели Емельяненко-младшего и рекомендовали ему обратиться в больницу. Россиянин в ходе поединка пропустил несколько ударов, а во время борьбы в партере получил сильное рассечение.