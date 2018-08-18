Футболисты «Уфы» рассчитывают вовремя получить британскую визу

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Футболисты, тренерский штаб и персонал «Уфы» рассчитывают вовремя получить британскую визу для поездки на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского футбольного клуба «Рейнджерс», сообщает ТАСС.

«В данный момент руководство футбольного клуба «Уфа» активно занимается получением британской визы. Все прекрасно понимают, что это очень непростая ситуация. В воскресенье команда прилетает в Москву, а 20 августа, в день игры с «Динамо», пойдет с подготовленными документами в посольство. Надеемся, что сможем получить визу в максимально ускоренном режиме и проблем не будет, но все решится в понедельник», — заявил президент клуба Шамиль Газизов.

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В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Уфа» играла с люксембургским «Прогрессом» и вышла в раунд плей-офф турнира.

Матчи между «Уфой» и «Рейнджерс» пройдут 23 августа в Глазго и 30 августа в Уфе.

Ранее Джеррард заявил, что «Рейнджерс» сможет пройти «Уфу».