Александр Емельяненко обратился с язвительной просьбой к сопернику
Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок с американцем Тони Джонсоном на турнире WFCA 50, передает ТАСС.
Емельяненко-младший заявил, что отправит в нокаут своего оппонента.
«Тони упадет в нокаут. Единственное, я хотел бы попросить, чтобы он не падал слишком быстро, а продержался», — сказал россиянин.
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Бой Емельяненко — Джонсон состоится 18 августа в Москве.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров пожелал удачи «русскому богатырю» Александру Емельяненко.