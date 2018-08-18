Александр Емельяненко обратился с язвительной просьбой к сопернику

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Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок с американцем Тони Джонсоном на турнире WFCA 50, передает ТАСС.

Емельяненко-младший заявил, что отправит в нокаут своего оппонента.

«Тони упадет в нокаут. Единственное, я хотел бы попросить, чтобы он не падал слишком быстро, а продержался», — сказал россиянин.

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Бой Емельяненко — Джонсон состоится 18 августа в Москве.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров пожелал удачи «русскому богатырю» Александру Емельяненко.