«Реал» отправил жалобу в ФИФА на Интер из-за переговоров с Модричем

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Мадридский «Реал» отправил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на миланский «Интер» из-за переговоров с хорватским хавбеком «сливочных» Лукой Модричем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инициатором подачи жалобы стал президент «Реала» Флорентино Перес. Его возмутил тот факт, что в попытке заполучить Модрича «Интер» нарушил правило ФИФА, согласно которому клуб не имеет права вести переговоры с футболистом без разрешения со стороны руководства команды, за которую он выступает.

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Действующий контракт хорвата с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года и включает в себя опцию выкупа за сумму около €700 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Неймара рекордные €300 млн.