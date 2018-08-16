Нурмагомедов раскритиковал рэп-концерт в Махачкале

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов раскритиковал рэп-концерт, который прошел в Махачкале, передает «Советский спорт».

«Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

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Критике подвергся азербайджанский дуэт HammAli & Navai.

6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор не ставил особых условий для организации боя с Нурмагомедовым.