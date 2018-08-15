Форвард «Вашингтона» Кузнецов наполнил Кубок Стэнли пельменями

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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел день с завоеванным в сезоне-2017/18 Кубком Стэнли, сообщает «Советский спорт».

Форвард выставил Кубок в Челябинске, в первую очередь он показал его детям в хоккейной школе «Трактора». Затем Кубок оказался на на матче Кубка губернатора Челябинской области между «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».

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А в конце дня Кузнецов наполнил трофей пельменями.

«Нет ничего лучше для завершения дня… В русском стиле. Пельмени из Кубка Стэнли», — написал в своем твиттере хранитель Кубка Стэнли Фил Притчард.

Ранее форвард «Вашингтона» накормил детей мороженым из Кубка Стэнли.