На Землю надвигается новая магнитная буря

ИКИ РАН: вероятность магнитной бури 9 декабря достигла 96%
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Магнитная буря класса G2.7 с вероятностью 96% обрушится на Землю во вторник, 9 декабря. Это следует из данных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые отмечают, что 9 декабря магнитосфера будет весь день находиться в состоянии магнитной бури. Основной пик придется на период с 09:00 мск до 18:00 мск.

15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.

21 ноября ученые сообщали, что на видимую поверхность Солнца выходят два новых активных центра, которые пока показывают умеренную активность, не влияя существенно на космическую погоду около Земли.

Ранее россиянам объяснили, чем опасны магнитные бури для людей с хроническими заболеваниями.

