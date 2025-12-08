Зеленский захотел получить ответ на один вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности со странами Запада, и прежде всего с США. Его слова приводит Bloomberg.

«Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры [на Западе]?» — сказал Зеленский.

До этого газета The Independent писала, что Владимир Зеленский во время визита в Лондон 8 декабря встретится с британским премьером Киром Стармером, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Издание уточняет, что стороны намерены обсудить мирное урегулирование, а также переговоры между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

В свою очередь британский министр Пэт Макфадден перед предстоящими переговорами премьера Кира Стармера и украинского лидера Владимира Зеленского заявлял, что принцип переговоров о мире на Украине должен заключаться в том, чтобы Киев мог сам определять свое будущее.

Ранее Макрон обвинил Россию в желании забрать все.