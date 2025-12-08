На видео попало, как машины с ростовчанами разбились в серьезном ДТП

В Ростовской области на видео попало, как машины с людьми разлетелись в ДТП

В Ростовской области автомобили с людьми разбились в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Тройное ДТП с автобусом в Неклиновском районе. Момент попал на видео. Предварительно, при повороте налево на перекрестке водитель «Лады» не уступил дорогу «БМВ». После столкновения «Гранта» отлетела в автобус. Пострадали водитель и пассажир «Лады», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два автомобиля сталкиваются на повороте, от удара машины разлетаются по проезжей части, при этом отечественная машина влетает в пассажирский автобус.

До этого в Республики Башкирия пятеро несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла в Белорецком районе. На кадрах видно, что автомобили получили повреждения. У легковой машины смят кузов, разбиты стекла, а ее детали разлетелись по проезжей части, у грузовика – разбился бампер. По данным канала, в результате произошедшего водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

