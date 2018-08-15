Московское «Динамо» высмеяло вылет «Спартака» из Лиги чемпионов
Пресс-служба московского «Динамо» с иронией отреагировало на вылет столичного «Спартака» из Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Красно-белые по сумме двух матче уступили (2:3) греческому ПАОКу в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и теперь выступят в Лиге Европы.
После ответной игры «Спартака» с греческой командой «Динамо» в своем официальном твиттере разместило видео с голом в ворота «Спартака» в матче команд прошлого сезона в 30-м туре. Тогда подопечные Массимо Карреры потерпели поражение и лишились шансов на прямое попадание в групповой этап ЛЧ.
«Ну, вы поняли», — гласит сообщение «Динамо», сопровождаемое улыбающимся эмоджи.
Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» горд своими игроками после вылета из Лиги чемпионов.
Ну, вы поняли :) pic.twitter.com/aZ08ug07V6— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 августа 2018 г.