47-летняя Лера Кудрявцева родила от хоккеиста «Салавата Юлаева»

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Телеведущая Лера Кудрявцева родила дочку от хоккеиста «Салавата Юлаева» Игоря Макарова, пишет «Советский спорт».

Ребенок появился на свет в одной из клиник Подмосковья. Сообщается, что мама с малышом чувствуют себя хорошо. О рождении дочки телеведущая объявила в своем инстаграме.

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Со своим третьим мужем, нападающим уфимского «Салавата Юлаева» Игорем Макаровым Кудрявцева состоит в браке более пяти лет. Хоккеист моложе своей супруги на 14 лет и это его первый ребенок.

Интересно, что не так давно находящаяся в положении Кудрявцева стала бабушкой — внуком ее осчастливил ее старший сын 28-летний Жан Ленюк.

Ранее сообщалось, что известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин вновь женился спустя восемь лет после развода с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.