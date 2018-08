Трансфер Роналду принес «Ювентусу» 3,5 млн подписчиков в инстаграме

Трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус» принес команде 3,5 млн подписчиков в инстаграме, сообщает «Советский спорт».

Популярность видеоканала «Ювентуса» на YouTube выросла на 70%.

Общее число лайков, комментариев и репостов за последний месяц соответствует 45% от аналогичных показателей за весь 2018 год.

Ранее игрок «Ювентуса» рассказал об изнурительных тренировках Роналду.

GROWTH, REACH & ENGAGEMENT@juventusfc & @Cristiano have set a tremendous benchmark in July! The transfer update has been a digital #Tsunami!



The numbers are truly fascinating and never seen such impact before! #Juventus #CR7 #RESULTSports pic.twitter.com/4OVSxqCfZV